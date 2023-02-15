علاء عبدالعال يدافع عن لاعب الإسماعيلي ضد تصريحات الكومي

ياسر رشاد - القاهرة - استنكر علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية تصريحات يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي المستقيل ضد اللاعب محمد خليفة لاعب الأصفر.

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وكان عبدالعال قد تولى بتدريب محمد خليفة خلال تواجده مع فريقي ايسترن كومباني واسوان في فترات سابقة.

وقال علاء عبد العال لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "صدمت من تصريحات الكومي ضد اللاعب محمد خليفة لاعب الاسماعيلي، فهو لاعب مجتهد وصغير في السن.

وأردف: اللاعب على المستوى المادي لا يحتاج شيء ولا يحتاج أموال كرة القدم وهو في قمة الأخلاق والالتزام ولديه طموح ويمتلك إمكانيات جيدة.

وأفصح: اللاعب شارك مع الزمالك واحترف

في البرتغال ثم عاد وشارك معي في أسوان وكان من نجوم الفريق.

وأكمل: خليفة لعب معي في أسوان 13 مباراة ثم اصطحبته بعد ذلك في ايسترن كومباني، لقد احترمت رد فعل ميدو واندهشت من تصريحات رئيس النادي السابق، لماذا نغتال طموح لاعب.

وأكد: خليفة لاعب وسط ملعب مميز وقدم مباراة كبيرة أمام فيوتشر وأمام الزمالك الموسم الماضي، أنا داعم قوي لمحمد خليفة.



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