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ميدو يعلن شراء ناصف ساويرس لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بشراء رجل الأعمال ناصف ساويرس نسبة في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

 

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لي خبر ناصف ساويسرس وشرائه نسبة في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي هو الأعظم في

الحلقة". 

 

أضاف: "الاستثمار المصري مهم وفرصة لاحتراف العديد من اللاعبين المصريين".

 

وختم حديثه قائلًا: "عندما استثمر ماجد سامي هذا ساهم في زيادة عدد اللاعبين المصريين في أوروبا وسفرهم".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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