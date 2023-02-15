ميدو يعلن شراء ناصف ساويرس لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بشراء رجل الأعمال ناصف ساويرس نسبة في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لي خبر ناصف ساويسرس وشرائه نسبة في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي هو الأعظم في

الحلقة".

أضاف: "الاستثمار المصري مهم وفرصة لاحتراف العديد من اللاعبين المصريين".

وختم حديثه قائلًا: "عندما استثمر ماجد سامي هذا ساهم في زيادة عدد اللاعبين المصريين في أوروبا وسفرهم".

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