شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مدرب باريس سان جيرمان بعد السقوط أمان البايرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الفرنسي كيرستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على التعليق عن مواجهة بايرن ميونخ، والتى تعرض خلالها الفريق الفرنسي للهزيمة وسط أرضه وجماهيره، بشكل مفاجئ من الفريق البافاري بهدف نظيف، فى ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

حيث أكد جالتييه أنه مواجهة البايرن كانت صعبة على فريقه، وأنه توقع هذا السيناريو، ولكن شدد أنه لولا إلغي هدفي مبابي بداعي التسلل، لكانت النتيجة مغايرة تمامًا، مشيرا إلى أنه لديه بعض الأخطاء والتى يسعي لتصحيحها فى مباراة الإياب.

وأضاف جالتييه أن الأمور لم تنتهي بعد، مؤكدا على قدرة فريقه فى العبور للدور ربع النهائي من معقل أرينز ألينا، على الرغم من صعوبة المهمة، ولكنه يراهن على شخصية لاعبيه وخبراتهم الكبيرة فى تلك المواجهة.

وبسؤاله عن أخطائه فى المباراة، قال أنه كان يرغب فى إقحام مبابي منذ بداية اللقاء، ولكن خشيته الكبيرة على اللاعب، لا سيما أنه كان ما زال عائدا من الأصابة، دفعته للإحتفاظ عليه على دكة البدلاء لوقت طويل.



جالتييه: الدفاع الألماني صلب ولكن!

وأعرب جالتييه عن إعجابه الشديد بالمستوي الدفاعي الجيد الذي ظهر عليه مدافعي البايرن فى المباراة، مشيدا بالخط الخلفي للفريق، وحارسه السويسري يان سومر، والذي كان نقطة تحول كبيرة فى المباراة.



موعد مباراة البايرن وباريس القادمة

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس، فى الثامن من شهر مارس القادم، على ملعب أليانز أرينا، فى مباراة العودة لدور ال16من فعاليات دوري أبطال أوروبا، فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن البايرن لم يتعرض للهزيمة فى معقله منذ أكثر من عامين، فى مسابقة دوري أوروبا، مما يعكس صعوبة مهمة باريس فى مواجهة العودة.