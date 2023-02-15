شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يواصل حراسة مرمى الزمالك أمام المريخ السودانى بعد تألقه أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجهاز الفنى للزمالك بالمستوى الفنى لمحمد صبحى حارس مرمى الفريق الذى ظهر عليه خلال مباراة فريقه أمام سموحه الأخيرة بالدورى ، وهو ما جعل المدير الفنى يستقر على استمرار الحارس فى التشكيلة الأساسية للفريق أمام المريخ السودانى فى المباراة المقررة بينهما بعد غدا الجمعة بليبيا فى الجولة الثانية للدورى .

كان الزمالك قد خسر أولى مواجهاته بالقاهرة أمام شباب بلوزداد بهدف مقابل للاشئ ، بينما خسر المريخ خارج ملعبه أمام الترجى التونسى بنفس النتيجة أيضا .

يذكر أن محمد صبحى عاد للزمالك فى بداية الموسم بعد موسم قضاه مع فاركو وظهر فيه بشكل جيد انضم من خلاله للمنتخب الوطنى وشارك معه بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة .

فى الوقت نفسه يستمر سيف جعفر فى المشاركة بمنطقة الوسط والإعتماد عليه بشكل أساسى فى كافة المباريات المقبلة بعد ظهوره الجيد فى اللقاء الأخير للفريق وظهوره بشكل جيد .