شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى ينتظر عمرو السولية فى مران الأهلى اليوم لتحديد مصيره أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى لإختبار طبى اليوم الأربعاء لتحديد موقفه النهائي من السفر مع بعثة المارد الأحمر للسودان لمواجهة الهلال المقرر لها عصر السبت المقبل بالجولة الثانية لدوري ابطال افريقيا.

وواصل السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي بعد العودة إلى القاهرة، للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة، وتؤكد المؤشرات أن السولية لن يلحق بمباراة الهلال وسيبقى في القاهرة لإنهاء برنامجه التأهيلى استعداداً للمباريات المقبلة.

ويطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان غداً الخميس استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بقيادة مارسيل كولر، بالدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الجهاز الفني حرص على الاطمئنان على الحالة الطبية والبدنية للاعبين عقب انتهاء مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.