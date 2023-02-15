شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة كأس العالم للأندية 2023

وبات مونديال الأندية بمثابة بطولة مفضلة للعرب من حيث التنظيم في السنوات الأخيرة.



وأوضح الفيفا في بيان رسمي أن السعودية ستستضيف البطولة خلال العام الحالي.



وكشف الفيفا أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023.



وبذلك، ستصبح السعودية الدولة العربية رقم 4 التي تستضيف كأس العالم للأندية، بعد الإمارات، قطر والمغرب.

واستضافت الإمارات كأس العالم للأندية في 5 مناسبات بنسخ 2009، 2010، 2017، 2018 و2021.

أما المغرب، فقد نجحت في استضافة مونديال الأندية بـ3 نسخ، 2013، 2014 و2022.

كذلك، قطر استطاعت استضافة كأس العالم للأندية في مناسبتين، وهي 2019 و2020.



تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد هو حامل لقب كأس العالم للأندية الأخيرة، بعد التغلب في النهائي على الهلال السعودي 5-3.

وحلّ فلامنجو البرازيلي في المركز الثالث عقب فوزه على الأهلي المصري بنتيجة 4-2.



ستظل البطولة بنظامها الحالي حتى انطلاقها بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا بداية من عام 2025.

النظام الحالي للبطولة يتضمن مشاركة 7 فرق تتنافس على اللقب من مختلف قارات العالم.

ممثل البلد المستضيف، هو صاحب ضربة البداية، حيث يكون حامل لقب الدوري المحلي ويخوض المباراة الافتتاحية مع ممثل أوقيانوسيا.



وحال كان ممثل البلد المستضيف هو بطل القارة، فإن وصيف هذه القارة هو من يخوض المباراة الافتتاحية ضد بطل أوقيانوسيا.

وبعد ذلك، تقام قرعة لتحديد هوية الفرق التي ستتنافس في الدور الثاني، والتي تكون بين ممثلي قارات إفريقيا، آسيا وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى الفائز من المباراة الافتتاحية.

أما ممثلا قاراتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، فيبدأن البطولة من مرحلة نصف النهائي وينتظران الفائزان من مباراتي الدور الثاني.