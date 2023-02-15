شكرا لقرائتكم خبر عن حلول مؤقتة من كولر لحل أزمة إهدار الفرص السهلة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، عن حل جذري لظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، والتي عانى منها مهاجمى المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، وتسببت في عدم تتويج الفريق بميدالية عالمية كعادته في النسخ السابقة.

ورغم عدم اقتناع كولر بمهاجمى الأهلى سواء محمد شريف أو شادى حسين، وهو الأمر الذى أعلنه بوضوح في إحدى المؤتمرات الصحفية عقب مباراة بالدوري المصري، إلا أن المدرب السويسرى يدرس عدة حلول لإنهاء هذه الأزمة لحين التعاقد مع مهاجم سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتتمثل حلول كولر في منح الفرصة لشادى حسين في المباريات المقبلة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه مع الاعتماد على الثنائى بيرسى تاو وكهربا في مركز المهاجم الصريح، بحسب الحالة البدنية لكل منهما.

كما ينوى كولر منح الفرصة للثنائى محمد الضاوى كريستو وأحمد القندوسى الوافدان الجدد للأهلى في الميركاتو الشتوى، لحل الأزمة الهجومية للإستفادة من قدراتهم الفنية في المباريات المقبلة.

كما يرغب كولر في متابعة قطاع الناشئين بالأهلى للتنقيب عن مهاجم شاب يستطيع تقديم إضافة لخط هجوم المارد الأحمر في المرحلة المقبلة.

وظهر النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وكأنه لا يمتلك مهاجما، حيث أتيحت العديد من الفرص للفريق خاصةً في مباراتي ريال مدريد بالدور نصف نهائي، وفلامنجو في لقاء تحديد المركز الثالث، وفشل المارد الأحمر في تسجيل العديد من الفرص المحققة للتسجيل.