شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الاربعاء فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ستاد أم درمان بالسودان، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية يومى الاثنين والثلاثاء عقب عودة البعثة من المغرب بعد انتهاء مشاركاتها في كأس العالم للأندية والتي اكتفى المارد الأحمر بإحراز المركز الرابع خلاله.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة مصالحة جماهير الاهلى بعد الخسارة برباعية مرتين أمام ريال مدريد ثم فلامنجو البرازيلي، عن طريق تدشين إنطلاقة قوية في دور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بالعودة السودان بالثلاث نقاط تمهيداً لمواصلة المشوار والتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتاني بيدا داهاني، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي، العامري فاروق نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السودان، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.