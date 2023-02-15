فرص مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تحلم جماهير النصر السعودي بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعدما حصلت المملكة العربية السعودية على حق استضافة المسابقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن قبل ساعات قليلة، حصول السعودية على حق استضافة كأس العالم للأندية 2023، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

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وبذلك، ستصبح السعودية رابع دولة عربية، تحصل على تنظيم البطولة المونديالية بعد الإمارات والمغرب وقطر، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ومع إقامة البطولة في السعودية، باتت التكهنات تشير إلى إمكانية تواجد الهداف التاريخي للبطولة فيها، وهنا الحديث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر المنضم لصفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

ولكن مشاركة كريستيانو رونالدو والنصر في البطولة ليست سهلة، بل مقتصرة على شرطين، أولهما هو عدم فوز أي فريق سعودي بلقب النسخة الحالة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022-2023.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة الآسيوية مشاركة 3 فرق سعودية في الدور ثمن النهائي متمثلة في الهلال والفيصلي والشباب.

الشرط الثاني هو تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، بجانب عدم

تتويج أي فريق سعودي بدوري أبطال آسيا، حتى يضمن النصر ظهوره في مونديال الأندية للمرة الأولى منذ نسخة 2000.

وتمنع قوانين الفيفا تواجد فريقين من نفس الدولة بكأس العالم للأندية، وهو ما حدث في النسخة الماضية بعدما فاز الوداد البيضاوي بلقب دوري أبطال أفريقيا، ومع نقل البطولة للمغرب، تم ضم وصيفه الأهلي المصري، لقائمة المشاركين فيها.

على الرغم من عدم مشاركة كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية منذ نسخة 2017، إلا أنه لا يزال الهداف التاريخي للبطولة برصيد 7 أهداف.

وجاءت أهداف رونالدو في البطولة المونديالية بواقع 6 أهداف مع ريال مدريد وهدف وحيد بقميص مانشستر يونايتد خلال نسخة 2008.

وتوج رونالدو (38 عاما) بلقب كأس العالم للأندية 4 مرات سابقة خلال نسخ 2008 و2014 و2016 و2017.