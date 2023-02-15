شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأربعاء فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ستاد أم درمان بالسودان، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية يومى الاثنين والثلاثاء عقب عودة البعثة من المغرب بعد انتهاء مشاركاتها في كأس العالم للأندية والتي اكتفى المارد الأحمر بإحراز المركز الرابع خلاله.

يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان غداً الخميس استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى

يستعد فريق الاهلى لمواجهة الهلال السودانى فى الثالثة عصر السبت المقبل (بتوقيت القاهرة) فى السودان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

صافرة موريتانية لمباراة الأهلى والهلال السودانى وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتاني بيدا داهاني، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا. القناة الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السودانىتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والهلال السودانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية. مواعيد مباريات الاهلى المقبلة السبت 18 فبراير..الهلال السودانى & الأهلى 3 عصراً في أم درمان بدوري الابطال

الثلاثاء 21 فبراير..أسوان & الاهلى..2.45 ظهراً في أسوان بالدوري المصري

السبت 25 فبراير..الاهلى & صن دوانز..9 مساءاً في القاهرة بدوري الابطال

الخميس 28 فبراير..الاهلى & الداخلية..7 مساءاً بالدوري المصري

الثلاثاء 4 مارس .. الأهلي & القطن الكاميرونى ..6 مساءاً بالقاهرة بدوري الابطال

الثلاثاء 7 مارس .. الأهلي & المقاولون العرب ..5 مساءاً بالدوري المصري

السبت 11 مارس ..صن داونز & الأهلي ..3 عصراً في جنوب افريقيا بدوري الابطال