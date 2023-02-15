شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر ظهر اليوم لليبيا استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر الفريق الكروى الأول للزمالك ، ظهر اليوم متوجها إلى ليبيا للانتظام فى معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بعد غدا الجمعة فى الجولة الثانية لدورى أبطال أفريقيا بعدما خسر الفريق الأبيض أولى مواجهاته أمام شباب بلوزداد بهدف مقابل للاشئ باستاد القاهرة .

كان الزمالك حقق فوزا غاليا على سموحه بالدورى بثلاثة أهداف مقابل هدف استعاد بها نغمة الإنتصارات من جديد وهو ما رفع الروح المعنوية للاعبين بالإضافة لعودة الثقة واكتشاف بعض اللاعبين فى مراكز جديدة مثل سيف جعفر فى منطقة الوسط وسيد نيمار أيضا .

في سياق متصل ، شهدت تدريبات الزمالك، أمس الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لاجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة فاركو في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، مما تسبب في غيابه عن مباراة سموحة الأخيرة.

وخاض أحمد فتوح الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

وشارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، في التدريبات الجماعية عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب معاناته من إجهاد عضي تعرض له خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وغاب بسببه عن مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز .

وشارك عمر جابر بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية والفقرة الخططية والتقسيمة الفنية برفقة مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز