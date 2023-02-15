شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواجهات قوية اليوم فى القسم الثانى.. 8 مباريات ببحرى ولقاء بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
ويستقبل فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فريق سبورتنج القابع فى المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى لفريق بلدية المحلة إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط فى انتظار نتيجة مباراة طنطا الذى سيستفيد من أى نتيجة بها, فيما يأمل سبورتنج فى مواصلة انتفاضته والعودة بالثلاث نقاط.
ويحل فريق دكرنس صحاب المرك الرابع برصيد 28 نقطة، ضيفا على فريق اتحاد نبروه صاحب المركز التاسع برصيد 21 نقطة، ويسعى سعيد عبد العزيز المدير الفنى الجديد لدكرنس لتصحيح الأوضاع وإعادة الفريق مرة أخرى للصدارة الذى تنازل عنها فى الجولة الماضية، فيما يأمل اتحاد نبروه فى استغلال تذبذب نتائج دكرنس فى اقتناص الثلاث نقاط مستغلا عاملى الأرض والجمهور.
ويلتقى فى نفس التوقيت كل من المجد السكندرى مع الهلال بالضبعة، المصرى بالسلوم مع كفر الشيخ، المنصورة مع الأوليمبى، الحمام مع بايونيرز، بروكسي مع أبو قير للأسمدة.
وفى مجموعة القاهرة يستقبل فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور مع منتخب السويس بقيادة ياسر الكنانى.