شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواجهات قوية اليوم فى القسم الثانى.. 8 مباريات ببحرى ولقاء بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، 9 مواجهات قوية في افتتاح الأسبوع الثامن عشر من دوري القسم الثاني، 8 لقاءات في مجموعة بحري والإسكندرية بين المجد مع الهلال، نبروه مع دكرنس، جمهورية شبين مع طنطا، المصرى بالسلوم مع كفر الشيخ، بلدية المحلة مع سبورتنج، المنصورة مع الأوليمبى، الحمام مع بايونيرز، بروكسي مع أبو قير للأسمدة، ومواجهة وحيدة في القاهرة بين المصرية للاتصالات مع منتخب السويس.

يحل فريق طنطا متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 30 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق جمهورية شبين صاحب الوصافة برصيد 29 نقطة، فى مباراة نارية على صدارة المجموعة، حيث يأمل عمرو أنور المدير الفنى لأبناء السيد البدوى فى العودة بالنقاط الثلاثة للحفاظ على الصدارة للأسبوع الثانى على التوالى، فيما يسعى قطار شبين بتحقيق الثلاث نقاط واعتلاء الصدارة لأول مرة هذا الموسم بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية.

ويستقبل فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فريق سبورتنج القابع فى المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى لفريق بلدية المحلة إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط فى انتظار نتيجة مباراة طنطا الذى سيستفيد من أى نتيجة بها, فيما يأمل سبورتنج فى مواصلة انتفاضته والعودة بالثلاث نقاط.

ويحل فريق دكرنس صحاب المرك الرابع برصيد 28 نقطة، ضيفا على فريق اتحاد نبروه صاحب المركز التاسع برصيد 21 نقطة، ويسعى سعيد عبد العزيز المدير الفنى الجديد لدكرنس لتصحيح الأوضاع وإعادة الفريق مرة أخرى للصدارة الذى تنازل عنها فى الجولة الماضية، فيما يأمل اتحاد نبروه فى استغلال تذبذب نتائج دكرنس فى اقتناص الثلاث نقاط مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من المجد السكندرى مع الهلال بالضبعة، المصرى بالسلوم مع كفر الشيخ، المنصورة مع الأوليمبى، الحمام مع بايونيرز، بروكسي مع أبو قير للأسمدة.

وفى مجموعة القاهرة يستقبل فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور مع منتخب السويس بقيادة ياسر الكنانى.