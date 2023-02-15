شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه أسوان وديا اليوم استعدادا لمواجهة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس مباراة ودية مع فريق أسوان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، لتجهيز كافة اللاعبين، من بينهم البدلاء والمستبعدون، قبل مواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويتطلع جهاز الطلائع للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويعكف عماد النحاس، المدير الفني لطلائع الجيش، على تصحيح الأخطاء التى تسببت فى تلقى الفريق الهزيمة من الداخلية بهدف دون رد فى مباراة الجولة 18 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت على استاد جهاز الرياضة.

ويسعى الجهاز الفني للطلائع لتصحيح الأخطاء الدفاعية وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها في المباراة المقبلة أمام إنبى المقرر لها السابعة مساء الإثنين المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع على دراسة مباريات إنبى بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته، بحثاً عن استعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.

على صعيد مختلف، يستمر غياب مصطفى الخواجة لاعب خط وسط الطلائع في مباراة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري المصري بسبب الإيقاف.

وغاب مصطفى الخواجة عن الطلائع في مباراة الداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب على الكارت الأحمر مباشرة وبالتالي يغيب مباراتين.