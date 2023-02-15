موعد بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مهمة تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023.

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وكتب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الاتحاد الدولي لكرة القدم: السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023».

ويشترط الاتحاد الدولي على الدولة المستضيفة لمونديال الأندية دفع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل

تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف، خلال المسابقة العالمية.

واستضافت المملكة المغربية النسخة الماضية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي توّج بها فريق ريال مدريد الإسباني للمرة الخامسة بعد تغلبه على فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية من البطولة بنتيجة 5-3 على ملعب المجمع الرياضي مولاي الأمير عبداالله.