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موعد بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية

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ياسر رشاد - القاهرة - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مهمة تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة في المملكة العربية ، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023.

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وكتب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الاتحاد الدولي لكرة القدم: السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023».

ويشترط الاتحاد الدولي على الدولة المستضيفة لمونديال الأندية دفع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل

تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف، خلال المسابقة العالمية.

واستضافت المملكة المغربية النسخة الماضية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي توّج بها فريق الإسباني للمرة الخامسة بعد تغلبه على فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية من البطولة بنتيجة 5-3 على ملعب المجمع الرياضي مولاي الأمير عبداالله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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