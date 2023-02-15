مدرب الأهلى السابق: مباراة الأحمر وصن داونز خارج التوقعات

ياسر رشاد - القاهرة - يري كيفين جونسون المدرب العام السابق لفريق النادي الأهلي أن مباراة الشياطين الحمر مع صن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خارج التوقعات.

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وقال كيفين جونسون المدرب العام السابق لفريق النادي الأهلي ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"لا أحد يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز القادمة في دور

المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نظراً لقوة الفريقين والتدعيمات التي ابرامها الناديين في الفترة الماضية ".

وأضاف:"أتوقع أن تكون مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات صعبة للغاية على الفريقين ولا استطيع التكهن بنتيجتها ".

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