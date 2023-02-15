حقيقة معاقبة فيريرا لزيزو بعد إهداره ركلة جزاء أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك توقيع عقوبة على أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بعد إهداره لركلة جزاء في مواجهة سموحة الأخيرة.

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وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الجهاز الفني بقيادة "فيريرا" لم يوقع أي عقوبة على اللاعب"، مشيراً إلى أن أفضل لاعبي العالم سبق لهم وأن أهدروا ركلات جزاء

من قبل.

وتابع:" فيريرا يرى أن الفريق كان يمر بفترة من انعدام الثقة في ظل النتائج السلبية في الأونة الأخيرة وأن الفوز على سموحة سيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين قبل مواجهة المريخ السوداني المصيرية".

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