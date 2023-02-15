الأهلي يقترب من تجديد عقد حسين الشحات

ياسر رشاد - القاهرة - توصلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاتفاق مع حسين الشحات جناح الفريق الأحمر لتجديد عقده مع الشياطين الحمر والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اتفق النادي الأهلي مع حسين الشحات على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط التوصل لصيغة نهائية حول المقابل المادي خاصة أن اللاعب

طلب في وقت سابق مبلغ يقرب من مليون دولار للتجديد قبل توقف المفاوضات".

وتابع:" كولر منح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد حسين الشحات مع النادي في الفترة القادمة بعد استعادة مستواه الفني بشكل قوي ".

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