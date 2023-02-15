الأهلي يراقب مهاجم بيشكتاش التركي

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أنظارها إلى جاكسون موليكا مهاجم فريق بيشكتاش التركي حالياً خاصة بعد توقف النشاط الرياضي هناك بسبب الزلزال الكبير هناك.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يأمل مسؤولو النادي الأهلي في رحيل جاكسون موليكا مهاجم فريق بيشكتاش التركي عن طريق فسخ العقد نهائياً مع فريقه بسبب تعليق النشاط الرياضي مما يمنح الأهلي فرصة التعاقد مع موليكا

في صفقة انتقال حر ودفع راتبه السنوي فقط".

وتابع:"يتمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بضم موليكا في الموسم المقبل وتدعيم خط هجوم الفريق في ظل وجود الثنائي محمد شريف وشادي حسين فقط الذي خرج من قائمة كأس العالم للأندية في المغرب".

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