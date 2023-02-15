شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة سينسيناتى للاسكواش بـ3 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، فجر اليوم، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة سينسناتي لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 11 لاعبة مصرية وهن: نوران جوهر، روان العربي، سلمى هاني، ندى عباس، نادين شاهين، سنا إبراهيم، زينة ميكوي، مريم متولي، هنا معتز، يثرب عادل، ونور أبو المكارم.

وتأهل الرباعي المصري نوران جوهر، روان العربي، سلمى هاني، وسنا إبراهيم، إلى الدور ربع النهائي من البطولة، وجاءت مباريات المصريين كالتالي:

ـ نوران جوهر وسنا إبراهيم

ـ سلمى هاني والإنجليزية لوسي تيرمل

ـ روان العربي والإنجليزية جورجينا كيندي

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الإنجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، الأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز التاسع، وجورجينا كيندي قي المركز العاشر.