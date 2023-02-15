شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم.. طنطا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق طنطا بقيادة عمرو أنور صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف جمهورية شبين بعد مرور 17 جولة من دورى القسم الثانى.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم

1 طنطا 30 نقطة

2 جمهورية شبين 29 نقطة

3 بلدية المحلة 28 نقطة

4 دكرنس 28 نقطة

5 أبو قير للأسمدة 27 نقطة

6 كفر الشيخ 27 نقطة

7 المنصورة 26 نقطة

8 بروكسى ورك 23 نقطة

9 اتحاد نبروه 23 نقطة

10 الحمام 21 نقطة

11 سبورتنج 19 نقطة

12 الأوليمبى 18 نقطة

13 المجد السكندرى 17 نقطة

14 الهلال بالضبعة 13 نقطة

15 المصرى بالسلوم 12 نقطة

16 بايونيرز 8 نقاط

يحل فريق طنطا متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 30 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق جمهورية شبين صاحب الوصافة برصيد 29 نقطة، فى مباراة نارية على صدارة المجموعة، حيث يأمل عمرو أنور المدير الفنى لأبناء السيد البدوى فى العودة بالنقاط الثلاثة للحفاظ على الصدارة للأسبوع الثانى على التوالى، فيما يسعى قطار شبين بتحقيق الثلاث نقاط واعتلاء الصدارة لأول مرة هذا الموسم بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية.

ويستقبل فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فريق سبورتنج القابع فى المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى لفريق بلدية المحلة إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط فى انتظار نتيجة مباراة طنطا الذى سيستفيد من أى نتيجة بها, فيما يأمل سبورتنج فى مواصلة انتفاضته والعودة بالثلاث نقاط.

ويحل فريق دكرنس صحاب المرك الرابع برصيد 28 نقطة، ضيفا على فريق اتحاد نبروه صاحب المركز التاسع برصيد 21 نقطة، ويسعى سعيد عبد العزيز المدير الفنى الجديد لدكرنس لتصحيح الأوضاع وإعادة الفريق مرة أخرى للصدارة الذى تنازل عنها فى الجولة الماضية، فيما يأمل اتحاد نبروه فى استغلال تذبذب نتائج دكرنس فى اقتناص الثلاث نقاط مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من المجد السكندرى مع الهلال بالضبعة، المصرى بالسلوم مع كفر الشيخ، المنصورة مع الأوليمبى، الحمام مع بايونيرز، بروكسي مع أبو قير للأسمدة.