شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب اليوم على فترتين استعداداً لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، اليوم الاربعاء مرانه على فترتين صباحية ومسائية لرفع الحمل البدنى للاعبين.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم الخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يشمل برنامج إعداد الفريق سلسلة من الوديات بغرض تجهيز كافة اللاعبين.

الإسماعيلى خاض مباراة ودية عصر الأربعاء الماضى أمام مركز شباب أبشيش، أحد فرق المظاليم، وانتهت بفوز الدراويش بسداسية نظيفة، وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل لقاء الإسماعيلي والأهلي لأجل غير مسمي بسبب مشاركة الأخير بكأس العالم للأندية، على أن تكون أولي مباريات الدراويش يوم 21 فبراير الجاري ضد غزل المحلة.

عاد عمر الوحش ومحمد دسوقي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي للانتظام فى التدريبات الجماعية مجددا، بعدما حصلا على إجازة زواج قصيرة قبيل العودة من جديد للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى. كما عاد أيضاً المهاجم التونسي فراس شواط بعد خوضه إجازة قصيرة فى بلاده.