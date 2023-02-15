المستشار تركي آل الشيخ : لا علاقة لي بالكرة السعودية لا من قريب أو بعيد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حقيقة تدخله لتعاقد الهلال السعودي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالانتقال إلى الهلال السعودي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وأشارت التقارير إلى أن تركي آل الشيخ سيدعم انتقال نجم الأرجنتين إلى بطل آسيا بالأخص بعد انتقال كريستيانو رونالدو، إلى النصر السعودي.

وكتب أبو ناصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خبر غير صحيح ولم أزور قطر من 2015م، ولا علاقة لي بالكرة السعودية لا من قريب أو بعيد، أنا فقط مشجع دون أي تأثير".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يحسم مصير استمراره مع الفريق العاصمي من عدمه خلال الفترة الحالية.

وتوج ميسي بلقب كأس العالم الأخير الذي أقيم في قطر بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.