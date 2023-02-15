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المستشار تركي آل الشيخ : لا علاقة لي بالكرة السعودية لا من قريب أو بعيد

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، حقيقة تدخله لتعاقد الهلال السعودي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالانتقال إلى الهلال السعودي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وأشارت التقارير إلى أن تركي آل الشيخ سيدعم انتقال نجم الأرجنتين إلى بطل آسيا بالأخص بعد انتقال ، إلى النصر السعودي.

وكتب أبو ناصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خبر غير صحيح ولم أزور قطر من 2015م، ولا علاقة لي بالكرة السعودية لا من قريب أو بعيد، أنا فقط مشجع دون أي تأثير".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يحسم مصير استمراره مع الفريق العاصمي من عدمه خلال الفترة الحالية.

وتوج ميسي بلقب كأس العالم الأخير الذي أقيم في قطر بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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