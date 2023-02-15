شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق فيوتشر، تدريباته استعداداً لمواجهة حرس الحدود في الجولة 18 من الدوري، وذلك بعدما عادت بعثة الفريق فجر الثلاثاء، قادمة من توجو بعد رحلة طويلة، عقب التعادل مع إسكو دي كارا التوجولي بهدف لمثله، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء غداً الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من الدوري وأقيمت بالإسكندرية قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض أبناء على ماهر 17 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.

من جانبه، علق علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، على تعادل فريقه أمام أسكو كارا التوجولي، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"لن أعقب على أداء الحكام كما تعودت، لكن من شاهد المباراة يعلم أن فريقي تعرض للظلم، واعتراض اللاعبين كان بسبب رغبتهم في تحقيق المكسب، لكني أعتذر للجميع على الاعتراض داخل الملعب".