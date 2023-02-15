شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا استعداداته لمواجهة المريخ السودانى بعدما حقق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويدخل الزمالك المباريات الإفريقية وعينه على حصد لقب دوري الأبطال، الغائب عن خزانة النادي منذ عام 2002.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثالثة عصر الجمعة المقبل في ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

ولا يستطيع المريخ خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم جاهزيته لاستقبال منافسات الاتحاد الإفريقي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السودانىتقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والمريخ السودانى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية. مواعيد مباريات الزمالك المقبلةالجمعة، 17 فبراير 2023، يحل الزمالك ضيفًا على المريخ السوداني في أبطال أفريقيا.

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