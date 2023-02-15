شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طائرة الأهلى: نظام السوبر صعب ويظهر البطل.. والأحمر جاهز للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحى، المدير الفنى لطائرة النادى الأهلي رجال، أن الفريق استحق الفوز بكأس السوبر للكرة الطائرة بجدارة بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة.

وقال محمد مصيلحى فى مداخلة مع أحمد شوبير فقى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نظام الدورى صعب جدا ولكن يظهر البطل الحقيقى للسوبر، وواجهت الزمالك أكثر من مرة وكنت معايا 100 ورقة لدراسة الزمالك بشكل تفصيلى خوفا من ضياع كأس السوبر".

وتابع محمد مصيلحى: "المباراة كانت صعبة ولكن اللاعبين كانوا فى الموعد، والمحترفان فى الفريق يقدمان مستويات مميزة ومندمجان مع باقى عناصر الفريق".

وأوضح مدرب طائرة الأهلى: "الأهلى جاهز للبطولة العربية ونستعد بشكل قوى، وبطولة السوبر هى الأولى هذا الموسم ولكن الألقاب الباقية فى الطريق، وأشكر كل جماهير الأهلى واللاعبين وكل المنظومة على الدعم الكبير".

وتوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس السوبر المصرى 2022 / 2023، بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 /0 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0، بينما تأهل الزمالك بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/1 .

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر فى ختام الدور التمهيدى بنتيجة 3/0.

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3.