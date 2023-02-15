علاء عبد العال يدافع عن لاعب الاسماعيلي ضد تصريحات الكومي

ياسر رشاد - القاهرة - استنكر علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية تصريحات يحيى الكومي رئيس الاسماعيلي المستقيل ضد اللاعب محمد خليفة لاعب الأصفر.

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وكان عبد العال قد تولى بتدريب محمد خليفة خلال تواجده مع فريقي ايسترن كومباني واسوان في فترات سابقة.

وقال علاء عبد العال لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "صدمت من تصريحات الكومي ضد اللاعب محمد خليفة لاعب الاسماعيلي، فهو لاعب مجتهد وصغير في السن.

واردف: اللاعب على المستوى المادي لا يحتاج شيء ولا يحتاج اموال كرة القدم وهو في قمة الاخلاق والالتزام ولديه طموح ويمتلك امكانيات جيدة.

وافصح: اللاعب شارك مع الزمالك

واحترف في البرتغال ثم عاد وشارك معي في أسوان وكان من نجوم الفريق.

وأكمل: خليفة لعب معي في اسوان 13 مباراة ثم اصطحبته بعد ذلك في ايسترن كومباني، لقد احترمت رد فعل ميدو واندهشت من تصريحات رئيس النادي السابق، لماذا نغتال طموح لاعب.

واكد: خليفة لاعب وسط ملعب مميز وقدم مباراة كبيرةامام فيوتشر وامام الزمالك الموسم الماضي، أنا داعم قوي لمحمد خليفة.



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