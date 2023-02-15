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ميدو يعلن شراء ناصف ساويرس لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالى

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ياسر رشاد - القاهرة - أثني أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بشراء رجل الأعمال ناصف ساويرس نسبة في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

 

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لي خبر ناصف ساويسرس وشرائه نسبة في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي هو الأعظم

في الحلقة". 

 

أضاف:"الاستثمار المصري مهم وفرصة لاحتراف العديد من اللاعبين المصريين".

 

وختم حديثه قائلا: "عندما استثمر ماجد سامي هذا ساهم في زيادة عدد اللاعبين المصريين في أوروبا وسفرهم".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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