مدرب المريخ: لا بديل عن الفوز في مباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني لنادي المريخ السوداني عن المواجهة المقبلة أمام الزمالك ضمن منافسات دور المجموات لدوري ابطال افريقيا.

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وقال ريكاردو في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد "مباراة الزمالك لا تقبل القسمة على اثنين، هدفنا الفوز إن كنا نستهدف التأهل عن دور المجموعات".

وواصل "الزمالك فريق كبير وله تاريخ كبير ونحترمه، شاهدته في مباراة سموحة، يملك ثنائي مميز وهو شيكابالا وزيزو بالإضافة إلى آخرين". وواصل ريكاردو "كل مباراة لها ظروفها الخاصة وكل فريق يكون هدفه الفوز وهو

ما نسعى لتحقيقه".

وأضاف "الحكم الرابع في مباراة الترجي لم ينتبه ان التغييرات تم تنفيذها على 4 مرات وليس 3، قدمنا طلب للكاف ولا نعرف القرار المنتظر ولكننا طالبنا بحقنا، الترجي فريق كبير جدا وخسرنا في الدقائق الأخيرة أمامه".

واختتم ريكاردو تصريحاته "فريقي لم يجتمع سويا منذ وقت طويل بسبب ارتباطات المنتخب السوادني لكنني لن اشتكي من هذا الأمر".

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