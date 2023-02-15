ميدو يفضح المدربين: " بيسهروا في الفنادق قبل الماتشات"

ياسر رشاد - القاهرة - يري أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن برنامجه يهتم بمصلحة الكورة المصرية مشيرًا أنه على مسافة واحدة كإعلامي من جميع الأندية.

إقرأ أيضًا..ميدو يناشد القنوات الفضائية للاهتمام بالفقرات التحكيمية

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا بتكلم كورة، وهفضل أتكلم كورة لمصلحة الكورة المصرية".

أضاف: "أنا مش مسخر البرنامج لمصلحة الإسماعيلي انا بتكلم لمصلحة الكورة المصرية".

واختتم:"احنا على مسافة واحدة من كل الأندية ولو مفيش برنامج هتكلم في السوشيال ميديا عندي ومفيش حاجة بتعطلني في مدربين بتسهر في الفنادق قبل الماتشات وده بيأثر عليها، لكن احنا بنعمل شغلنا الصبح ونتكلم لمصلحة الكورة المصرية بليل".

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..