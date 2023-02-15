هشام يكن: الزمالك حصل على دفعة معنوية قبل مواجهة المريخ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هشام يكن نجم الكرة المصرية السابق أن فريق الزمالك استحق الفوز على فريق سموحة في بطولة الدوري الممتاز بثلاثية وذلك عن جدارة واستحقاق.

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وقال هشام يكن نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فوز الزمالك

على فريق سموحة دفعة معنوية قوية للاعبين قبل مباراة المريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

وتابع:"الزمالك يجب أن يعلم أن الكرة السودانية تطورت بشكل كبير في الفترة الماضية لذلك ستكون مباراة صعبة جداً".

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