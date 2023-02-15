ميدو يناشد القنوات الفضائية للاهتمام بالفقرات التحكيمية

ياسر رشاد - القاهرة - ناشد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق المسؤولين عن إدارة القنوات الفضائية بالاهتمام بالفقرات التحكيمية فى البرامج الرياضية نظرا لوجود تناقض في التناول الإعلامي لحالات التحكيم في مصر.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المقاولون كان له ركلة جزاء صحيحة أمام الإسماعيلي ولم تُحتسب ولم يتحدث إعلامي واحد فقط عن اللعبة".



أضاف: "وكان هُناك ركلة جزاء واضحة للأعمى للإسماعيلي أمام المقاولون أيضا لم تُحتسب ولم يتحدث أحد".



وواصل: "رسالتي لإدارات القنوات، مفيش عدل في التناول الإعلامي للحالات التحكيمية".



واختتم: "الحالات التحكيمية بيتم الحديث عنها بالكيف ولو فضل الموضوع كدة، هيتم إلغاء الفقرات التحكيمية".

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