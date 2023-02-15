الاتحاد العربي يتمسك بمشاركة الاهلي في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير اعلامية أن البطولة العربية للأندية التي سيتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية، ستقام بمشاركة اكبر الأندية في ظل الجوائز المالية الكبيرة التي تم رصدها للفرق المشاركة.

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وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "منظمي البطولة يرغبون في وجود أندية كبرى، لأنهم يريدون في المستقبل أن تؤهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، خصوصًا أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، أصبح مؤمن بقدرات الدول العربية بالتنظيم الرائع للبطولات".

وأضاف: "الاتحاد العربي لكرة القدم، اختار النادي الأهلي رقم 1 للمشاركة في البطولة العربية، كما سبق وفعل الاتحادين الدولي والافريقي عندما تم اختيار القلعة الحمراء في مقدمة الفرق

المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي نظرًا لجماهيرية النادي وتاريخه العظيم والقيمة التسويقية التي يتمتع بها".

وتابع: "لذلك يجب على مسئولي نادي الزمالك توخي الحذر في تصريحاته مستقبلًا، الأهلي أصبح في مكان آخر، بينما أزمات الزمالك تطفو على السطح باستمرار، وهو ما يؤثر على قيمة النادي الأبيض".

وأكمل: "أطالب إدارة الزمالك بالتفكير في إعادة هيبة النادي، وانهاء كافة الأزمات الخاصة والتي تراكمت على النادي مؤخرا".

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