الهلال السوداني: مواجهة الأهلي بمثابة مباراة الموسم لنا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفاضل التوم نائب رئيس الهلال السوداني عن مواجهة فريقه مع الأهلي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

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وقال نائب رئيس الهلال السوداني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" مباراة الأهلي هى لقاء الموسم فى دوري أبطال أفريقيا وستكون فارقة فى مشوارنا نحو التأهل من دور المجموعات

عقب الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وتابع:" الهلال تاريخه زمان كبير أمام الأهلي وهناك شواهد تؤكد أننا نستطيع الفوز على الأهلي ، وفى عز مجده فى 2007 فوزنا بثلاثية دون رد فى الخرطوم.

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