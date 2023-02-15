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الهلال السوداني: مواجهة الأهلي بمثابة مباراة الموسم لنا

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفاضل التوم نائب رئيس الهلال السوداني عن مواجهة فريقه مع الأهلي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

 

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وقال نائب رئيس الهلال السوداني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" مباراة الأهلي هى لقاء الموسم فى دوري أبطال أفريقيا وستكون فارقة فى مشوارنا نحو التأهل من دور المجموعات

عقب الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

 

وتابع:" الهلال تاريخه زمان كبير أمام الأهلي وهناك شواهد تؤكد أننا نستطيع الفوز على الأهلي ، وفى عز مجده فى 2007 فوزنا بثلاثية دون رد فى الخرطوم.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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