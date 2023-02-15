ميلان يتغلب على توتنهام بهدف فى دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ميلان فوزًا غاليا على توتنهام بهدف نظيف فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب سان سيرو ضمن ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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وجاء هدف الفوز الوحيد لميلان عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة القادمة بينهم ميلان وتوتنهام يوم الأربعاء 8 مارس المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ16 من عمر البطولة.

وكان ميلان خاض المباراة بالتشكيل الآتي:

تاتاروشانو ، كالولو، مالك ثيو، كيير ، ساليمايكيرس، راضي كرونيتش، ساندور تونالي، تيو هرنانديز، براهيم دياز، لياو، جيرو.

فيما بدأ توتنهام بالتشكيل الاتى:

فريزر فوستر ، إيمرسون، كريستيان روميرو، إريك داير، كليمنت لينجليه، سكايب، إيفان بيريستش، ماتار سار ، ديان كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج مين.

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