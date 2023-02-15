الامارات | مفاجأة.. ميسي ومبابى قريبان من وداع دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت انطلاقة مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مفاجأة من العيار الثقيل عندما تعرض باريس سان جيرمان والذي يضم بين صفوفه أبطال العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كليان مبابى، لخسارة على أرضه ووسط جمهوره بهدف دون مقابل أمام الماكينات الألمانية بايرن ميونخ.

ونجح بارين ميونخ من تسجيل هدفه الوحيد عن طريق كينجسلي كومان، في الدقيقة 53، ليكرر اللاعب الفرنسي ما فعله بناديه القديم، في نهائي دوري الأبطال، عام 2020. وأعطى العملاق الألماني درساً قاسيا لرفاق ميسي، واستحق الفوز فنيا وتكتيكيا وبدنيا، وكذلك على مستوى الاستحواذ، ليعزز فرصه في التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب يوم 8 مارس وسط جماهيره، في أليانز أرينا. ونجح الفريق الضيف في امتلاك زمام المبادرة من بداية المباراة وتفوق فنياً عن طريق تشوبو موتينج وتسديدات كينجسلي كومان وساني وبافارد، ولكنها لم تكن بالدقة الكافية على المرمى الباريسي. وترجم بايرن ميونخ تفوقه بعد مرور 8 دقائق فقط من الشوط الثاني حيث لعب ألفونسو ديفيز كرة عرضية، قابلها كومان بقدمه في الشباك، رافضا الاحتفال بعدها تقديرا لمشاعر جماهير فريقه القديم.

ولم ينجح رفاق ميسي في ترجمه الفرص التي سنحت لهم وأحرز مبابى هدف ولكن تم إلغاؤه من تقنية الفيديو لتنتهي المباراة بفوز العملاق البافاري بهدف دون مقابل.