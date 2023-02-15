الامارات | حارب: ماراثون دبي 2023 جمع بين روعة المكان والحدث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن النسخة 22 من ماراثون دبي العالمي أحد أبرز سباقات الجري العالمية للمسافات الطويلة ستبقى عالقة في أذهان المشاركين من مختلف الجنسيات الذين قارب عددهم الـ17 ألفاً، وأيضاً المشاهدين عبر قناة دبي الرياضية والقنوات العالمية الناقلة الأخرى الذين تابعوا لأول مرة ماراثون يقام في أروقة صرح عمراني من بين الأشهر عالمياً، وهو مدينة إكسبو دبي التي ترتبط في أذهان العالم بالتميز والنجاح والاستدامة والقيم الإنسانية النبيلة، ليقدم للعالم صورة رائعة جمعت بين روعة المكان وروعة الحدث لتبقى عالقة في تاريخ الحدث.

وقال في بيان صحافي: «لم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا التعاون النموذجي بين مختلف الجهات لإنجاح هذا الحدث، ومن بينها مجلس دبي الرياضي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي ومدينة إكسبو دبي، التي قدمت كل منها مساهمة كبيرة لإنجاح هذا الحدث وإظهاره على النحو الأمثل».

وأضاف: «النسخة 22 تميزت بأنها أول ماراثون ينطلق من مدينة إكسبو دبي الرائعة ذات الشهرة العالمية، حيث جرى المشاركون كيلومترات عدة في أروقة المدينة قبل التوجه إلى الشوارع الحديثة الرائعة التي تحيط بالمدينة، ثم خاضوا الكيلومترات الأخيرة داخل المدينة وصولاً إلى لحظات التتويج تحت قبة الوصل الأشهر عالمياً، وحرصت إدارة (إكسبو) على توفير كل سبل النجاح للماراثون وإظهاره بالشكل الأمثل، كما خصصت هيئة الطرق والمواصلات رحلات مجانية بمترو دبي إلى موقع مدينة إكسبو لجميع المشاركين في الماراثون وعائلاتهم».

وشهدت هذه النسخة التاريخية من الماراثون سيطرة إثيوبية على منصات التتويج للرجال والسيدات.