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الامارات | «مول الإمارات» يستضيف بطولة «سايتك» لبناء الأجسام الطبيعية السبت المقبل

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة المنظمة لبطولة سايتك الدولية لبناء الأجسام الطبيعية جاهزيتها لانطلاق المنافسات التي تقام بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في مسرح «مول الإمارات» في دبي السبت المقبل، بمشاركة أكثر من 100 لاعب في فئات الشباب والرجال والماسترز يتنافسون في 25 مسابقة في الفيزيك والكلاسيك فيزيك والكلاسيك بناء أجسام.

من جهته، شكر رئيس اللجنة المنظمة، هشام البيوك، اتحاد بناء الأجسام للدعم الفني للبطولة، وقال إن «البطولة تعد فكراً مميزاً وجديداً في بناء الأجسام لكونها تخلق جيلاً واعياً لأهمية ممارسة بشكل طبيعي، وتحقيق النتائج دون الاستعانة بالمؤثرات الخارجية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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