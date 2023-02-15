الامارات | «مول الإمارات» يستضيف بطولة «سايتك» لبناء الأجسام الطبيعية السبت المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة المنظمة لبطولة سايتك الدولية لبناء الأجسام الطبيعية جاهزيتها لانطلاق المنافسات التي تقام بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في مسرح «مول الإمارات» في دبي السبت المقبل، بمشاركة أكثر من 100 لاعب في فئات الشباب والرجال والماسترز يتنافسون في 25 مسابقة في الفيزيك والكلاسيك فيزيك والكلاسيك بناء أجسام.

من جهته، شكر رئيس اللجنة المنظمة، هشام البيوك، اتحاد بناء الأجسام للدعم الفني للبطولة، وقال إن «البطولة تعد فكراً مميزاً وجديداً في بناء الأجسام لكونها تخلق جيلاً واعياً لأهمية ممارسة الرياضة بشكل طبيعي، وتحقيق النتائج دون الاستعانة بالمؤثرات الخارجية».