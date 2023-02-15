الامارات | أرسنال وسيتي.. قمة الصدارة بين الأستاذ والتلميذ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل أرسنال ومدربه الإسباني ميكل أرتيتا، أستاذه السابق مواطنه بيب غوارديولا، وفريقه مانشستر سيتي، اليوم (الساعة 23:30 مساء بتوقيت الإمارات) في مباراة مؤجلة من المرحلة 12 للدوري الإنجليزي في كرة القدم، اكتسبت بُعداً آخر بعدما تحوّلت إلى قمة لحسم صراع الصدارة.

ويسعى أرسنال المتصدر برصيد 51 نقطة إلى تلافي مباراة ثالثة توالياً من دون فوز، في حين بإمكان سيتي وصيفه بفارق ثلاث نقاط، أن ينتزع المركز الأول من نادي شمال لندن في حال فاز عليه وعاد بكامل النقاط من العاصمة، في المباراة المؤجلة بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

وسيخضع أرسنال لاختبار صعب للحفاظ على سلسلة من دون خسارة على ملعبه «الامارات ستاديوم» هذا الموسم أمام حامل اللقب (ثمانية انتصارات مقابل تعادلين).

ولن تقضي الخسارة أمام سيتي على آمال أرسنال بالفوز باللقب، إذ مازال أمامه 16 مرحلة، إضافة إلى خوضه مباراة أقل عن منافسه، لكن الفوز سيمنح رجال أرتيتا جرعة ثقة إضافية قبل خوضهم سبع مباريات توالياً بمواجهة فرق غير مصنفة ضمن المراكز الستة الأولى في الدوري.