الامارات | إصدار جدول مباريات كأس سوبر الكرة الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر اتحاد الكرة الطائرة جدول مباريات الدور التمهيدي من مسابقة كأس السوبر للرجال التي تقام في 11 مارس المقبل، بمشاركة ثمانية أندية تم توزيعها بناء على ترتيبها النهائي في الدوري العام الذي أحرز لقبه نادي بني ياس، بعد تفوقه في النهائي على شباب الأهلي ذهاباً وإياباً بالنتيجة ذاتها 3-2.

وتقام جميع المباريات الساعة السابعة من مساء 11 مارس المقبل، بنظام خروج المغلوب وعلى ملاعب محايدة، حيث يلعب بني ياس مع حتا على صالة الوصل، وشباب الأهلي مع عجمان على صالة النصر، والعين مع الوصل على صالة الجزيرة، والجزيرة مع النصر على صالة العين.

وتلعب الفرق الأربعة المتأهلة في دوري من مرحلتين لاختيار بطل كأس السوبر، وهي ثالث بطولة هذا الموسم بعد الدوري (بطله بني ياس)، وكأس نائب رئيس الدولة الذي توّج بلقبه النصر.