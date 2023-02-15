الامارات | الشامسي: المرحلة الأصعب على فريق العين لم تأتِ بعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عدّل فريق العين لكرة القدم مساره، وحقق العلامة الكاملة في الأيام الضاغطة التي خاض فيها خمس مباريات متتالية في غضون 20 يوماً في بطولة دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، وكان العامل المشترك في انتصاراته الخمسة هو «الشخصية» التي أظهرها بالهيمنة على مجريات المباريات، وتقديم أداء مشوق مقرون بالنتائج الجيدة، فيما كانت مباراة الجزيرة في الجولة الماضية هي الأكثر تشويقاً، والتي شهدت تحويل خسارته بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2.

وحقق العين الكثير من المكاسب بتحقيق الانتصارات الخمسة، إذ إنها المرة الأولى منذ بداية الموسم التي ينجح فيها في تحقيق خمسة انتصارات متتالية، كما أن الفريق صعد في ترتيب الدوري من المركز السابع إلى الرابع، وقلص الفارق بينه وبين المتصدر الشارقة إلى ثلاث نقاط فقط، كما استعاد لاعبوه الثقة بأنفسهم أكثر، مقارنة بالمباريات الخمس الماضية السابقة التي شهدت تحقيق فوز واحد والتعادل في أربعة لقاءات، كما تأهل «الزعيم» إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة على حساب خورفكان.

وقال مدير فريق العين، أحمد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحصول على العلامة الكاملة خلال المباريات الماضية أعطى الفريق حافزاً مهماً، خصوصاً أن الجدول كان مضغوطاً، وأن الفريق كان عليه أن يكون جاهزاً لخوض مباراة مهمة كل أربعة أو خمسة أيام.

ويواجه العين اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين.

وسيدخل «الزعيم» منعرجاً آخر، سيشهد فيه أياماً ماراثونية جديدة عقب مباراة «النمور»، سيحدد مساره في بطولتين مهمتين، إذ سيواجه منافسه الشارقة يوم 25 الجاري على استاد آل مكتوم في كأس السوبر، ثم يستقبل فريق دبا في الدوري في الثاني من مارس المقبل، على أن يواجه بعدها بأربعة أيام فقط شباب الأهلي في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال الشامسي: «صحيح أن الفريق تجاوز تلك الفترة، ولكن المرحلة الأصعب لم تأت بعد، فنحن سنخوض مباراة السوبر أمام الشارقة، وسنواجه كذلك شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة، ولايزال لدينا ما تبقى من لقاءات في بطولة الدوري».

يذكر أن أمام العين مواجهات متباينة حتى نهاية الموسم في بطولة الدوري، إذ عقب لقاء اتحاد كلباء، سيستضيف دبا، ثم يحل ضيفاً على الوحدة، ويعود إلى ملعبه ويستقبل النصر، على أن يلعب من بعدها أمام ضيفه شباب الأهلي، ويخرج مجدداً ليحل في ضيافة خورفكان، ويستقبل من بعدها الشارقة، على أن يحزم حقائبه مجدداً ويخرج لملاقاة الوصل وبني ياس على التوالي خارج ملعبه، فيما يختتم الموسم باستقبال البطائح.

نتائج العين خلال الـ 20 يوماً الماضية

22 يناير: البطائح 2-3 العين «دوري».

27 يناير: العين 5-1 عجمان «دوري».

1 فبراير: خورفكان صفر-1 العين «كأس رئيس الدولة».

5 فبراير: الظفرة 1-4 العين «دوري».

11 فبراير: العين 3-2 الجزيرة «دوري».