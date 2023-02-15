الامارات | 500 عامل يشاركون ببطولة «الكبادي» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات بطولة الكبادي، التي نظمها مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 31 مارس المقبل، وتتضمن 11 لعبة رياضية، هي: كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، السباحة، والكبادي.

وشهدت بطولة الكبادي التي أقيمت في أكاديمية توس بالمدرسة الهندية النموذجية الجديدة في منطقة القرهود، مشاركة أكثر من 500 لاعب من 30 شركة مختلفة، وتابعها ملايين المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية الهندية التي قامت بنقل فعاليات البطولة على الهواء مباشرة.

وفي نهاية البطولة توّج الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وممثل مجلس دبي الرياضي، عبدالله الشكري، الفائزين بالمراكز الأولى، حيث فاز فريق «نيو ستار مانجلور» بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق «أوتو بوناني» الذي حصل على الميدالية الفضية، وحل فريق «كنغ ستار مانيامبارا» في المركز الثالث، وفاز اللاعب رشيق من فريق نيو ستار بلقب أفضل مهاجم، كما فاز اللاعب فيشواراج من فريق نيو ستار بلقب أفضل متسابق، وفاز اللاعب شيهاس من فريق أوتو بوناني بلقب متجول، وفاز اللاعب أدارش من فريق أوتو بوناني بلقب أفضل لاعب، وفاز اللاعب آمي كوباتي من فريق كينغ ستار بلقب أفضل لاعب ناشئ.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام منافسات بطولة كرة السلة في 19 فبراير في ملاعب دلسكو بمنطقة القوز، وتستمر حتى 26 فبراير، وتقام منافسات بطولة السباحة 12 مارس في نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، وتنطلق بطولة الكريكت الثانية 23 مارس في ملعب نزل للكريكت بميناء جبل علي.

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لعبة رياضية تشهدها النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية.