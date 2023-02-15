الامارات | إعادة تشكيل شركة النصر لكرة القدم برئاسة بن طوق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، برئاسة عبدالله سالم بن طوق، ليقود شركة كرة القدم خلال الفترة المقبلة، بوجود محمد عتيق ثاني، (مساعد أول) لرئيس الشركة، وعادل شاكري، (مساعد ثاني)، وعضوية كل من: عبدالله أحمد الطاير، والدكتور حمد رحمة الفلاسي.

وكان عبدالله بن طوق يقود اللجنة المؤقتة التي أدارت النادي الفترة الماضية عقب استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق محمد أحمد المرّي، وحسن سهيل ومحمد علي الغيثي عضوي مجلس الإدارة، وقامت اللجنة بعمل كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية لعقد عدد من الصفقات من أجل انتشال الفريق من أسوأ مواسمه في تاريخ الدوري، حيث أبرمت ثماني صفقات، نجح من خلالها النصر في تحقيق الفوز في مباراتين من ثلاث مباريات خاضها «العميد» في الدور الثاني حتى الآن.

وسبق لأربعة أعضاء من المجلس المشكل الوجود في مجلس إدارة الشركة والنادي من قبل، حيث تواجد عبدالله بن طوق في أكثر من تشكيل لمجلس الإدارة، إضافة إلى عادل شاكري مساعد الرئيس الثاني والذي تواجد في آخر مجلسين للإدارة وقام بدور كبير في الإشراف على أكاديمية الكرة السنوات الماضية، كما حضر حمد الفلاسي في تشكيل عدد من المجالس السابقة، كما تولى منصب المدير التنفيذي في الشركة لفترة كبيرة قبل تقديم استقالته.

وانضم محمد عتيق إلى مجلس الإدارة سابقاً ولكن تم تغييره مع إجراء تغيير للمجلس المشكّل، وهو لاعب كرة سابق بنادي النصر، فيما يعتبر عبدالله أحمد الطاير أحدث الوجوه في مجلس الإدارة، إذ لم يسبق له التواجد في أي مجلس إدارة سابق وهو من القيادات الرياضية الشابة.