الامارات | الوصل يتعاقد مع الجزائري بلعمري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوصل المنافس في الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم، أمس، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري في صفقة انتقال مجاني.

وقال النادي على «تويتر» مُرحّباً باللاعب «هلا جمال».

بدأ بلعمري (33 عاماً) مسيرته مع نصر حسين داي الجزائري، قبل أن ينتقل إلى شبيبة القبائل، وبعدها لوفاق سطيف، ثم لعب للشباب السعودي، وليون الفرنسي، وقطر القطري، والخليج السعودي. وفاز بلعمري مع الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019،وكأس العرب 2021.

ويحتل الوصل المركز الثالث في الدوري برصيد 32 نقطة.