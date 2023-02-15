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الامارات | نصف نهائي كأس الصالات ينطلق اليوم

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي كأس الصالات ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق اتحاد كلباء ضيفه الشارقة عند السابعة مساء اليوم في نصف نهائي كاس الإمارات لكرة الصالات، بينما سيلتقي في التوقيت نفسه مليحة والبطائح.

وسيتم حسم نتيجة المباراة حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بالذهاب إلى الأوقات الإضافية، ثم ركلات الترجيح.

وكان اتحاد كلباء قد تصدر المجموعة الأولى بسبع نقاط من انتصارين وتعادل، وحل البطائح ثانياً بخمس نقاط من فوز وتعادلين. وتأهل مليحة أولاً عن المجموعة الثانية بانتصارين، بينما تأهل الشارقة بانتصار واحد وخسارة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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