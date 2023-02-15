الامارات | دوري «الأولى» يشهد أول «ديربي سلبي» منذ 2012

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل حتا صدارته لدوري الدرجة الأولى بختام منافسات الجولة 21، برصيد 43 نقطة، بعد فوزه الصعب على مضيفه «غلف إف سي» بهدفين لهدف، بينما احتل دبا الحصن مركز الوصيف برصيد 41 نقطة بفوزه على «سيتي» بهدف نظيف، وعاد فريق الإمارات للمركز الثالث برصيد 38 نقطة لتمتعه بـ«الانتظار» في الجولة الماضية، بينما تمكن فريق الحمرية من الاقتراب بشكل كبير من ثلاثي المقدمة، وأصبح رصيده 36 نقطة، بعد فوزه الثمين على الذيد بثلاثة أهداف لهدف. وشهدت الجولة 21 العديد من المشاهد الفنية الجديدة، إذ أصبح تعادل الفجيرة مع العربي أول ديربي لفريقي إمارة الفجيرة ينتهي من دون أهداف منذ عام 2012، ومنذ ذلك التاريخ خاض الفريقان 14 مباراة لم يتعادلا من دون أهداف إلا في الجولة الماضية، فيما فاز الفجيرة في تسع مباريات وفوز واحد للعروبة، وأربعة تعادلات إيجابية. وواصل فريق الحمرية تحقيقه لسلسلة النتائج الإيجابية، إذ فاز على الذيد محققاً خامس انتصار على التوالي، ما أسهم بدخوله المنافسة على الصعود لدوري المحترفين بقوة، خصوصاً أنه خاض مباراة أقل من بقية الأندية.

ونجح فريق بينونة من مغادرة المركز قبل الأخير لأول مرة في الموسم الحالي، وابتعد بفارق نقطتين عن فريق سيتي أقرب منافسيه، إذ يبلغ رصيد بينونة 15 نقطة بينما سيتي 13، ويمكن وصف المباراة التي ستجمع الفريقين بعد غدٍ بأنها ستحدد هوية الفريق الذي سيبقى في البطولة والفريق الذي سيغادرها.

وأسهمت الانتدابات التي قام بها فريق التعاون في فترة الانتقالات الشتوية في أن يقدم الفريق مستويات فنية مميزة منذ انطلاق منافسات مرحلة الإياب، منها نيله نقطة ثمينة من تعادله مع العربي، إضافة إلى فوزه على الذيد في الجولة 20.