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الامارات | نادي الإمارات يدشن موقعه الإلكتروني بالعربية والإنجليزية

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محمد فاضل - رأس الخيمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يدشن موقعه الإلكتروني بالعربية والإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  دشّن نادي الإمارات النسخة الجديدة لموقعه الإلكتروني، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران، وعدد من القيادات وكوادر النادي.

وأوضح (بيان) للنادي أن اعتماد وإطلاق الموقع الإلكتروني يأتي تماشياً مع النقلة الاحترافية التي تشهدها في الدولة، وأن الموقع باللغتين العربية والإنجليزية بهدف تعزيز الجانب الثقافي والترويج له على جميع المستويات، ويقدم الموقع معلومات عن كل الفرق والألعاب والبرامج والفعاليات المختلفة، ويتضمن قسماً خاصاً عن مسيرة النادي، ويؤرخ الحقبة التاريخية بمساهمة من محبي ورواد وقدامى النادي، ويتضمن كذلك قسم الإيجاز، الذي يحتوي على مبادرات وأعمال وفعاليات النادي المختلفة، التي من شأنها تسليط الضوء على كل أنشطة النادي وبرامجه وأهدافه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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