اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14/2/2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14/2/2023 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الأهلى يهزم الزمالك 3 / 0 و يتوج بلقب كأس سوبر الطائرة ، والونش يشارك فى تدريب الزمالك بصورة كاملة استعدادًا للمريخ السودانى، وصلاح باشا يغادر معسكر منتخب الشباب بعد تأكد غيابه عن أمم أفريقيا، والأهلى يخسر 5 لاعبين فى رحلة السودان ولاعب سادس مُرشح للغياب .

الونش يشارك فى تدريب الزمالك بصورة كاملة استعدادًا للمريخ السودانى

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض