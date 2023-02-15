شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14/2/2023 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، صلاح باشا يغادر معسكر منتخب الشباب بعد تأكد غيابه عن أمم أفريقيا ، والأهلى يهزم الزمالك 3 / 0 و يتوج بلقب كأس سوبر الطائرة ، والونش يشارك فى تدريب الزمالك بصورة كاملة استعدادًا للمريخ السودانى.

صلاح باشا يغادر معسكر منتخب الشباب بعد تأكد غيابه عن أمم أفريقيا

غادر صلاح باشا، مهاجم جويجليانو الإيطالى، معسكر منتخب الشباب، بعد تأكد غيابه عن بطولة أمم أفريقيا بعد تعرضه للإصابة. الأهلى يهزم الزمالك 3 / 0 و يتوج بلقب كأس سوبر الطائرة توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس السوبر المصرى 2022 / 2023، بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 /0 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

الونش يشارك فى تدريب الزمالك بصورة كاملة استعدادًا للمريخ السودانى

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض