شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 14/ 2/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 14/ 2/ 2023 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الونش يشارك فى تدريب الزمالك بصورة كاملة استعدادًا للمريخ السودانى، والفريق يسافر فى الثامنة صباح الغد إلى ليبيا لمواجهة المريخ.

الزمالك يسافر فى الثامنة صباح الغد إلى ليبيا لمواجهة المريخ

تسافر بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في الثامنة صباح غدًا الأربعاء، إلى ليبيا، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق، استعدادًا لمواجهة المريخ السودانى، يوم الجمعة.

فيريرا يوجه نصائح للاعبى الزمالك ويطالبهم بمواصلة الانتصارات

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الونش يشارك فى تدريب الزمالك بصورة كاملة استعدادًا للمريخ السودانى

شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، بصورة كاملة استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

الونش خارج حسابات الزمالك أمام المريخ السودانى

يغيب محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن صفوف الفريق الأبيض في مواجهة المريخ السودانى المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد شهداء بنينا بليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أحمد سيد زيزو يتصدر التشكيل المثالى للجولة الأولى فى أبطال أفريقيا

تواجد الدولي المصري أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، في التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

الزمالك يستبعد ثلاثى أزمة القيد من رحلة ليبيا لمواجهة المريخ السودانى

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا على استبعاد ثلاثى أزمة القيد محمود شبانة، وناصر منسى، وأحمد بلحاج من بعثة النادى التي تستعد للسفر إلى ليبيا غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة المريخ السودانى، وذلك بعد الأنباء التى تداولت بشأن سفرهم مع الفريق.

تفاصيل جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل مران اليوم

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

عمر جابر وفتوح يشاركان فى تدريب الزمالك الجماعى استعدادًا للمريخ

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل مران الزمالك الأخير قبل السفر إلى ليبيا لمواجهة المريخ × 10 صور