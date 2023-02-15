شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لمنتخب زامبيا تحت 20 سنة: خضت فترة احتراف بالمصري البورسعيدي.. وجئنا لحصد اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جاكسون مايانجا المدير الفني للمنتخب أوغندا، عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي وجدها عقب الوصول إلى مدينة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام، التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبل.

وقال: إن إقامة البطولة في مصر أمر مميز جدًا، لأنه يحب التواجد على أرضها، كونه خاض فترة احتراف من قبل في صفوف النادي المصري البورسعيدي، لذلك تعد بلده الثاني.

وأضاف أنه فضل إقامة معسكر مغلق بمدينة القاهرة لمدة يومين قبل مواجهة المنتخب المصري بالأمس من أجل التأقلم على الأجواء والطقس قبل إنطلاق البطولة.

وأشار المدير الفني لمنتخب أوغندا إلى أن الجميع جاهزون لخوض منافسات المجموعة الثانية في بطولة الأمم الأفريقية من أجل حصد لقبها لإسعاد جماهير بلاده، وليس من أجل التمثيل المشرف فقط.

وأوضح أن فرصة صعود منتخب بلاده إلى الدور السادس عشر كبيرة، وذلك بسبب استعدادته بشكل قوي خلال الفترة الماضية بإقامة العديد من المواجهات الودية.

وأختتم مدرب منتخب أوغندا تصريحاته عن مواجهة المنتخب المصري الودية قائلًا: "منتخب بلاده استفاد من مواجهة المنتخب المصري الودية بالأمس، حيث كشفت له بعض السلبيات التي يسعي لعلاجها خلال المواجهة الودية غدًا أمام زامبيا.

وكانت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة أسفرت عن وقوع منتخب أوغندا في المجموعة الثانية التي تضم جنوب السودان، وأفريقيا الوسطى، والكونغو.